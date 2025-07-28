شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. توقعات بارتفاع الحد الأدنى لتنسيق كليات علمى من 1 لـ2% - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الأربع والعشرين الماضية نشاطًا حكوميًا مكثفًا فى عدد من الملفات الحيوية والخدمية، حيث تابعت الحكومة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

الكهرباء تواصل العمل لإعادة التيار للجيزة بعد انقطاع لمدة 24 ساعة

محافظة الجيزة: رفع طاقة التشغيل بمحطة تنقية المياه بجزيرة الذهب إلى 75٪

12 فرقة طوارئ من "توزيع جنوب القاهرة" تتوجه للجيزة لسرعة إعادة الكهرباء

توقعات بارتفاع الحد الأدنى لتنسيق كليات علمى من 1 لـ 2% عن العام الماضى

تنسيق المرحلة الأولى.. 65.85% حد أدنى لطلاب الثانوية العامة النظام القديم

تنسيق المرحلة الأولى.. 91.56% علمى علوم و88.44 % للرياضة و72.81% للأدبى

قافلة من بيت الزكاة والصدقات محملة بآلاف الأطنان من ‏الغذاء فى طريقها لغزة

السكة الحديد تشغل القطار الثاني لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين غدا

الكهرباء تستعين بمولدات لإعادة التيار بالجيزة بعد فشل إصلاح العطل

شركة المياه: عودة الخدمة تدريجيا للمناطق المتأثرة بعطل محطة محولات جزيرة الدهب

الصحة العالمية تحذر: معدلات سوء التغذية في غزة تصل إلى مستويات مثيرة للقلق

تنسيق الجامعات 2025 .. بدء تسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى الثلاثاء المقبل

وزير التموين يستعرض موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية