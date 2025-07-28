شكرا لقرائتكم خبر عن رؤية مشتركة لمستقبل الشباب المصري..مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب تلتقي وزير الشباب والرياضة والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في أول زيارة رسمية له بعد تولي الدكتورة سلافة جويلي منصب المدير التنفيذي للأكاديمية، والدكتور طاهر نصر نائب المدير التنفيذي، في إطار تحركات الأكاديمية المؤسسية لتعزيز التعاون الوطني وفتح مسارات استراتيجية جديدة.

تأتي الزيارة تأكيدًا على ما توليه الدولة من اهتمام استراتيجي بتعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات الوطنية المعنية بتمكين الشباب، وفي مقدمتها الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الشباب والرياضة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في بناء جيل قادر على قيادة المستقبل.

شهد اللقاء جلسة عمل موسعة، استعرضت خلالها القيادة التنفيذية للأكاديمية ملامح رؤيتها الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، والتي ترتكز على تطوير المحتوى التدريبي، وتعزيز الابتكار في تصميم البرامج الموجهة للشباب، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية في الاستثمار في الإنسان وبناء كوادر وطنية قادرة على القيادة والتغيير.

وأكدت الدكتورة سلافة جويلي أن الزيارة تُجسد بوضوح حرص الدولة على ترسيخ شراكات استراتيجية بين مؤسساتها الوطنية المعنية بتمكين الشباب، مشيرةً إلى أن الاستثمار الحقيقي في الشباب يبدأ من تبنّي سياسات تدريبية مرنة، تقوم على فهم عميق للواقع وتحدياته. وأكدت أن التعاون المؤسسي القائم على التكامل والتخصص يمثل قاعدة رئيسية لصياغة برامج نوعية تحدث أثرًا ملموسًا وتعدّ جيلًا قادرًا على البناء والقيادة.

من جانبه، ثمّن الدكتور أشرف صبحي الدور المحوري الذي تقوم به الأكاديمية منذ تأسيسها، مؤكدًا ثقته في أن القيادة الجديدة ستُحدث نقلة نوعية في طبيعة الشراكات ومجالات التعاون، خاصة في مجالات تأهيل الشباب وتطوير القيادات الوسطى على أسس علمية وتطبيقية حديثة.

كما ناقش الجانبان عددًا من البرامج والمبادرات المشتركة المقرر إطلاقها خلال الفترة المقبلة، والتي تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من برامج التدريب والتأهيل، مع التركيز على تحقيق دمج مؤسسي بين السياسات التدريبية الوطنية واحتياجات قطاعي الشباب والنشء.

وتُعد هذه الزيارة بمثابة إعلان انطلاق لمرحلة جديدة من التنسيق الفعّال بين الأكاديمية والوزارة، تعكس التزام الجانبين بتوحيد الرؤى وتكثيف الجهود نحو بناء أجيال مؤهلة تمتلك أدوات المستقبل، وتتمتع بدرجة عالية من الوعي والانتماء، والجاهزية للمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية.



وتأسست الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلّم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.



