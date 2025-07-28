شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة الوطن" بسوهاج ينظم مؤتمرا لدعم مرشحى القائمة الوطنية فى انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

نظم حزب أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج برئاسة الدكتور مختار همام، مؤتمرا جماهيريا حاشدًا بمحافظة سوهاج مساء اليوم الأحد، لدعم ومساندة مرشح القائمة الوطنية هاني حليم ومرشح الفردي محمد أبو النصر عن حزب حماة الوطن.

شارك في المؤتمر الجماهيري جميع الأمانات بمراكز سوهاج وأعضاء الأمانات الفرعية وحشد كبير من المواطنين والشخصيات العامة وكذلك ممثلي وشباب العائلات ضمن الاستعدادات المكثفة التي يجريها الحزب لانتخابات مجلس الشيوخ.

وشهد اللقاء حضور الدكتور احمد العطيفي الأمين المساعد بحزب حماة الوطن مختار همام أمين الحزب بسوهاج، والنائبة مرفت عبد النعيم نائبة البرلمان والدكتور هاني حليم مرشح "القائمة الوطنية من أجل مصر"، ومحمد أبو النصر، المرشح الفردي عن الحزب، وعدد من ممثلي الاحزاب الاخرى مثل النائب زكريا حسان و عفيفي الشريف وعددا من العمد والمشايخ والقيادات الشعبية والتنظيمية من مختلف مراكز سوهاج وأعضاء الأمانة بسوهاج.

وقال الدكتور مختار همام مرسي، إن هذا اللقاء يأتي قبل أيام قليلة من انتخابات مجلس الشيوخ،ويخوض الحزب الانتخابات برؤية وطنية واضحة تستند إلى الكفاءة والخبرة والتواجد الفعلي في الشارع، مؤكدًا على أن "ثقة المواطنين هي الدافع الحقيقي لاستمرار العمل السياسي والتنظيمي".

