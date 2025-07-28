شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المؤتمر الجماهيري الحاشد لـ”الجبهة الوطنية” بالمنيا لدعم محمد صلاح البدري والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ قليل المؤتمر الجماهيري الحاشد، الذي نظمه حزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنيا، لدعم الدكتور محمد صلاح البدري، مرشح الحزب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من قيادات الحزب، وعدد من الشخصيات العامة، وسط تفاعل شعبي كبير من أبناء المحافظة، الذين حرصوا على المشاركة دعمًا لمسيرة الدولة المصرية واستقرارها.

يأتي هذا المؤتمر في إطار خطة حزب الجبهة الوطنية للتواصل المباشر مع المواطنين في مختلف المحافظات، والتعريف برؤية الحزب وبرامج مرشحيه، مع التأكيد على أهمية المشاركة الإيجابية والفعالة في العملية الانتخابية، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء دولة مستقرة وعصرية.

ويؤكد الحزب أن مشاركته في انتخابات مجلس الشيوخ تنبع من قناعة راسخة بضرورة التمثيل الفاعل، لا العددي، تحت قبة البرلمان، عبر الدفع بكفاءات وطنية قادرة على التعبير الحقيقي عن احتياجات المواطن المصري، والمشاركة في صياغة التشريعات التي تحقق تطلعاته.

ويُعد الدكتور محمد صلاح البدري من أبرز الشخصيات في مجال العمل العام والصحي، ويمتلك خبرات واسعة بحكم عضويته في مجلس الشيوخ منذ عام 2020، كما يحظى بسجل مهني مشرف في تطوير الخدمات الطبية. ويرتكز برنامجه الانتخابي على عدد من المحاور في مقدمتها تحسين جودة الخدمات الصحية في محافظات الصعيد، وتوسيع نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بدءًا من محافظة المنيا ضمن المرحلة الثانية، بما يعزز العدالة الصحية ويضمن وصول الخدمة للمواطن البسيط في القرى والمراكز.

وشهد المؤتمر حضور عدد من قيادات الحزب، في مقدمتهم اللواء أحمد ضيف صقر، أمين أمانة إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة، والدكتورة ناهد عبد الحميد، عضو الأمانة المركزية للتواصل الجمهوري، واللواء جمال مختار، واللواء رفعت قمصان، نائب أمين الأمانة الفنية المركزية، إلى جانب عدد من أمناء الحزب بالمحافظة، من بينهم أشرف جمال شحاتة، أمين مساعد المحافظة، وعمرو غلاب، أمين مساعد المحافظة، وعمرو الحصري، أمين تنظيم المحافظة، وطه والي، أمين تنظيم المركز، واللواء أحمد الجعلي، واللواء أيمن عبد المنعم، وعدد من أعضاء الحزب والقيادات التنفيذية والشعبية.