مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 28 يوليو بمحافظات الجمهورية
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالإثنين، 28 يوليو 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 28 يوليو فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:32 ص
موعد صلاة الظهر 1:01 ص
موعد صلاة العصر 38: 4
موعد صلاة المغرب 7:51 م
موعد صلاة العشاء 9:19
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:33 ص
موعد صلاة الظهر 1:07
موعد صلاة العصر 4:46
موعد صلاة المغرب 7:59 م
موعد صلاة العشاء 9:28 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:26
موعد صلاة الظهر 12:58 م
موعد صلاة العصر 4:35 م
موعد صلاة المغرب 7:48 م
موعد صلاة العشاء 9:17 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:27
وقت صلاة الظهر 12:49
موعد صلاة العصر 4:22 م
وقت صلاة المغرب 7:35 م
وقت صلاة العشاء 9:00 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:45 ص
موعد صلاة الظهر 12:55 ص
موعد صلاة العصر 18: 4
موعد صلاة المغرب 7:34 م
موعد صلاة العشاء 8:54
