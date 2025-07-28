شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تواصل العمل لإعادة التيار للجيزة بعد انقطاع لمدة 24 ساعة - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

تواصل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس طارق عبد الشافي و بمساعدة عدد من شركات التوزيع وفى مقدمتها شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء و القناة لتوزيع الكهرباء، العمل لإعادة التيار الكهربائي لسكان الجيزة بعد انقطاع استمر لمدة 24 ساعة منذ الساعة 11 مساء أمس وحتى الآن بسبب عطل بمحطة محولات جزيرة الذهب التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن فرق الطوارئ الفنية تعمل على قدم و ساق لسرعة تشغيل ماكينات الديزل "المولدات الاحتياطية" لإعادة التيار لاهالى الجيزة والهرم و فيصل و ساقية مكى، كاشفا أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تحاول حاليا تغير جزء كبير من الكابلات الكهربائية ولكنها ستسغرق ساعات

وكان المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أصدر تعليمات عاجلة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس طارق عبد الشافي بالدفع بمولدات احتياطية لإعادة التيار الكهربائي للجيزة بعد انقطاع استمر 19 ساعة.

وتابع المصدر أن إجمالى قدرة ماكينات الديزل "المولدات الاحتياطية" التى سيتم الاستعانة بها من شركات توزيع الكهرباء لإعادة التيار الكهربائي لمناطق الجيزة و الهرم و فيصل و ساقية مكى تبلغ حوالى 40 ميجا وات ، كاشفا أن إجمالى الاحمال المفصولة بسبب خروج محطة محولات جزيرة الذهب 140 ميجا وات.

