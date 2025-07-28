شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يفتتح تطوير ميدان الخمسين بالمعادى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

افتتح د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أعمال تطوير ميدان الخمسين بالمعادى والتى تمت فى اطار المشاركة المجتمعية بالتعاون مع احدى مؤسسات المجتمع المدنى.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تسعى لزيادة الرقعة الخضراء بها، مع الحفاظ على النباتات الموجودة لتحسين نوعية الهواء، وجودة الحياة المقدمة للمواطنين باعتبارها أحد أهم الأولويات التى تركز عليها الدولة المصرية.

وثمن محافظ القاهرة دور مؤسسات المجتمع المدنى مؤكدًا أن المجتمع المدنى شريك فاعل فى التنمية التى تجرى على أرض المحافظة، مشيرا إلى أن أساس النجاح فى الإدارة المحلية يأتى من القدرة على تفعيل التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدنى.

وميدان الخمسين عبارة عن صينية( دائرة ) تبلغ مساحتها حوالى 8000م2 ويقع بين حى المعادى وحى البساتين، وشملت أعمال التطوير التى قامت بها إحدى مؤسسات المجتمع المدنى بالتعاون مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، إنشاء مشايات، وزراعة حوالى ٧٠ الف نبتة، وشتلات، وأشجار، بالإضافة إلى عمل أعمدة ديكورية حول الميدان.

رافق محافظ القاهرة خلال الافتتاح م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وعدد من قيادات المحافظة، وممثلى المجتمع المدنى بمنطقة المعادى والاحياء المحيطة بها.