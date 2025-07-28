شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشغيل هاتف مسافر ورفع الضريبة بعد مراجعة الجهاز القومي والان مع تفاصيل الخبر

شهد أحد المسافرين العائدين إلى مصر تطورًا إيجابيًا في ملف حوكمة أجهزة المحمول الواردة بصحبة مسافر، حيث أعيد تشغيل جهازه المحمول بعد توقف مفاجئ، مع إزالة الضريبة التي ظهرت عليه سابقًا، دون أن يتدخل أو يقدم أي طلبات لاحقة.

وبحسب ما أفاد به المسافر، فقد قام بإدخال هاتف محمول إلى البلاد عبر منفذ جمركي، وسجله في منظومة الإعفاء الجمركي وفقًا للإجراءات الرسمية التي أعلنها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتم تشغيل الهاتف بشكل طبيعي لفترة، إلا أنه فوجئ لاحقًا بتوقف الشبكة وظهور ضريبة الاستخدام، رغم التزامه الكامل بالإجراءات.

إلا أن الخط عاد للعمل مجددًا صباح اليوم، وتمت إزالة الضريبة تلقائيًا، وهو ما يشير أن الجهاز قد أنهى مراجعة حالة الهاتف وتحقق من مشروعية إعفائه.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قد أكد في وقت سابق أنه في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة حوكمة أجهزة المحمول الواردة بصحبة الركاب، تم فحص حالات التوقف الأخيرة التي طالت نحو 60 ألف جهاز محمول للاشتباه في حصولها على إعفاءات غير مستحقة.

وبحسب البيان، فقد أظهرت نتائج المراجعة أن 47 ألف جهاز من تلك الحالات تستحق الإعفاء، وأعيد تشغيلها فعليًا، فيما ثبت وجود تلاعب واحتيال في نحو 13 ألف جهاز تم إدخالها بطرق غير قانونية، وتقرر استمرار وقفها.

وأكد الجهاز في بيانه أن الإعفاء المقرر لجهاز واحد يصطحبه الراكب عبر الدوائر الجمركية لا يزال ساريًا خلال الفترة التجريبية لمنظومة الحوكمة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الأجهزة المعفاة منذ بداية العام بلغ 650 ألف جهاز حتى تاريخه.