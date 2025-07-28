شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في خدمة الأحد بالكنيسة الثانية بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في خدمة الأحد بالكنيسة الإنجيلية الثانية بمدينة الغردقة.

كان في استقبال رئيس الطائفة كل من القس جون فادي، راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية بالغردقة، والقس بشير عزمي، راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى بالغردقة، إلى جانب عدد من قيادات وأعضاء الكنيسة.

ورحّب القس جون فادي في كلمته خلال الخدمة بالدكتور القس أندريه زكي، معربًا عن سعادته البالغة بزيارته ومشاركته في هذه المناسبة الروحية، ومؤكدًا أن الزيارة تمثل دعمًا وتشجيعًا كبيرًا للشعب الإنجيلي في الغردقة.

وفي كلمته، عبّر الدكتور القس أندريه زكي عن سعادته بلقاء شعب كنائس الغردقة، مؤكدًا أن المحبة والترابط اللذين لمسهما يعكسان حيوية وتأثير الخدمة.

وقد تخللت الخدمة معمودية الطفلين جوشوا جون فادي وأشير صموئيل ميخائيل، وسط أجواء من الفرح والصلاة، بحضور الأسرتين وأعضاء الكنيسة.