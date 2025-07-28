شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: نرفض المساس بموقفنا التاريخي تجاه فلسطين وندعو لتوحيد الصف العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على موقف مصر الثابت والراسخ الرافض لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ويعتبر هذا الموقف خطًا أحمر للأمن القومي المصري والعربي.

وقال مرسال، إن موقف الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد لإرث تاريخي من التضحيات والدعم اللامحدود للقضية الفلسطينية، وأضاف: أن عمال مصر، دائما في طليعة المدافعين عن قضايا أمتهم، يقفون صفا واحدا خلف قيادتهم السياسية في رفض كافة المخططات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب حقوق شعبها المشروعة.

وأدان مرسال الحملات الإعلامية المضللة التي تستهدف تشويه الدور المصري، واصفًا إياها بأنها "محاولات يائسة تنفذها أطراف مشبوهة تسعى لزعزعة استقرار المنطقة وبث الفرقة بين الأشقاء العرب، وشدد على أن هذه الحملات لن تنجح في النيل من دور مصر المحوري أو التشكيك في التزامها التاريخي، الذي لم يكن بالكلمات فقط، بل بالدماء والدعم المتواصل على مر العقود.

ودعا الأمين العام نداءً إلى كافة الاتحادات والنقابات العمالية في الدول العربية، قائلاً: "إننا نهيب بكم اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أن نتوحد في مواجهة هذه التحديات المصيرية، إن استهداف مصر هو استهداف للجميع، ومسؤوليتنا المشتركة تقتضي منا التكاتف والتصدي لهذه الأكاذيب، مؤكدا أن مصر، بعمالها وشعبها، ستظل الصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات، وستبقى وفية لقضية العرب الأولى، واثقة من دعم أشقائها في معركة الحق والعدل، كما جدد التأكيد على أن أي سلام عادل وشامل في المنطقة لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.