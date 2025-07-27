شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: مصر تتحرك فى 3 محاور لدعم غزة.. وجهد القاهرة غيّر مواقف أوروبا - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

أكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ”الخليج 365”، أن مصر تتحرك على ثلاثة محاور رئيسية فى تعاملها مع الأزمة الإنسانية والصراع القائم فى قطاع غزة، تشمل الجانب الأمنى لتحقيق هدنة، والدبلوماسى لحشد الدعم الدولى، والإنسانى لتقديم الإغاثة للمدنيين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على قناة دى إم سى، أن الأولوية القصوى بالنسبة لمصر حالياً هى البعد الإنسانى، واصفًا ما يجرى فى غزة بأنه "ليس فقط حرب إبادة وجرائم ضد الإنسانية، بل أيضاً حرب تجويع وحصار ممنهج". وشدد على أن مصر تسعى باستمرار لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، معتبرًا أن منع دخول المساعدات يمثل "جريمة حرب واضحة".

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلى دمّر معبر رفح من الجانب الفلسطينى، لكن ذلك لم يمنع مصر من البحث عن بدائل لإيصال الدعم، سواء عبر الإسقاط الجوى أو عبر معبر كرم أبو سالم قبل تدميره هو الآخر.

على المستوى السياسى والدبلوماسى، أشار القصاص إلى أن القاهرة تواصل جهودها للوصول إلى هدنة حقيقية، وقد نجحت فى الماضى فى تقديم مبادرات وفهم كافة أطراف الصراع، مما يجعلها الطرف الأكثر قدرة على لعب دور الوسيط الموضوعى، رغم انحيازها الصريح للقضية الفلسطينية.

ونوه بأن الجهود المصرية أثمرت عن تحولات فى مواقف عدد من القوى الأوروبية، ضاربًا المثل بفرنسا التى أعلنت نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية عقب زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى مصر. كما أشار إلى أن تصريحات مجموعة الدول الأوروبية الـ28 والبيان الثلاثى الصادر عن بريطانيا وأطراف أخرى، تأثرت بالتحركات المصرية الفاعلة.

وأكد القصاص أهمية المؤتمرات الدولية، حتى وإن اقتصرت نتائجها فى بعض الأحيان على البعد المعنوى، معتبرًا أنها تساهم فى تعزيز رفض المجتمع الدولى للانتهاكات الجارية فى غزة. وأضاف أن الهدف الأسمى لمصر يتمثل فى دعم مسار السلام، وتحقيق حلم إقامة الدولة الفلسطينية، وتهيئة الأرض لإعادة الإعمار بمجرد توقف آلة الحرب.