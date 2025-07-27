ذبحت عيالها ونطت في النيل.. قرار قضائي ضد "غرام" المتهمة بقتل أطفالها بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنايات الجيزة، حبس "غرام" 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامها بقتل طفليها "أدهم" و"نوح" ذبحًا، ومحاولة التخلص من حياتها قفزًا في نيل بالقاهرة بعد ارتكاب الجريمة، انتقامًا من زوجها بسبب خلافات بينهما.

وأقرت "غرام" أمام جهات التحقيق بأنها قتلت طفليها "أدهم" و "نوح" ذبحا داخل شقتهما حال غياب زوجها عن المنزل، موضحة أن ارتكبت جريمتها بحق الأولاد بدافع الانتقام من زوجها "ذبحت عيالي في الشقة عشان جوزي لما يرجع لقيهم كده .. ورحت المنيل عشان اغرق نفسي في النيل".

ومثلت "غرام" جريمتها أمام فريق البحث الجنائي والنيابة العامة، عقب الانتهاء من اعترافه بارتكاب الجريمة، وسط حضور أمني مُكثف.

وتمكن رجال مباحث قسم شرطة العمرانية من إلقاء القبض على "غرام" الأم المتهمة، عقب إنقاذها من قبل الصيادين في منطقة المنيل، بعدما قفزت في مياه النيل في محاولة منها للتخلص من حياتها عقب ارتكاب جريمتها بذبح طفليها الصغار.

واستمع رجال المباحث لأقوال والد الطفلين والذي أكد أنه في يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية عادية بينه وبين زوجته، بسبب ضغوط الحياة، لكنه لم يعر الأمر اهتمامًا وذهب إلى عمله، وعند عودته إلى المنزل فوجئ بنجله الأكبر "أدهم" مُسجى في طرقة الشقة وبجانبه شقيقه الأصغر "نوح"، ووجد على جثمان الذبيحين آثار تكبيل أياديهما وتعذيب في أنحاء متفرقة من الجسد.

ظن العامل في البداية أن من مرتكب الجريمة سارق أو معتدٍ، وبالبحث عن زوجته داخل الشقة لم يجد لها أي أثر، وعلم أنها جمعت متعلقاتها وهربت من المنزل. على الفور أبلغ والد الضحايا الأجهزة الأمنية، وبالانتقال والفحص تبين عدم وجود أي آثار لاقتحام الشقة وأن الجاني لم يكن غريبا.

الأم التى ذبحت أطفالها انتقامًا في زوجها، حاولت الانتحار في منطقة المنيل بالقاهرة، قفزًا بمياه نهر النيل، لكن الصيادين انقذوا الأم من الغرق وسلموها للشرطة التى ألقت القبض عليها بعد ساعات من ارتكاب جريمتها بحق طفليها الصغار.