"الجيزة": محطة مياه جزيرة الذهب تعمل حاليًا بصورة جزئية لحين انتهاء الإصلاح

الأحد، 27 يوليو 2025 06:28 م

أوضحت محافظة الجيزة أنه نظرًا لعدم الانتهاء الكامل من أعمال إصلاح كابلات الجهد 66 بصورة نهائية وتامة، فإن محطة مياه جزيرة الذهب تعمل حاليًا بصورة جزئية (بنصف الطاقة الإنتاجية)، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح للكابلات الكهربائية.

وأفادت المحافظة بأن لدى شركة مياه الشرب والصرف الصحي أسطولًا من سيارات المياه النقية الصالحة للشرب، ويتم حاليًا توزيعها على المناطق المتضررة.

وفي حالة الحاجة إلى طلب سيارة مياه، يُرجى الاتصال بالخط الساخن 125، وذلك لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه بشكل طبيعي للمواطنين.