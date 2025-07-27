شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه بسرعة صرف التعويضات لسكان منطقة العرايشية بالهايكستب والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 يوليو 2025 04:48 م

شدد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على اللجنة المشكلة لصرف تعويضات منطقة العرايشية بالهايكستب بحى النزهة بتقديم كافة التييسرات للمواطنين وسرعة صرف التعويضات القانونية اللازمة بالتوافق مع المواطنين، حيث تعد المنطقة إحدى مناطق إعادة التخطيط بالقاهرة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم صرف التعويضات طبقًا لما قرره المقيم العقارى لتعويض القاطنين فى المكان تعويضًا عادلًا.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالمواطنين القاطنين بالمكان للاستماع إلى طلباتهم من خلال اللجنة المشكلة بحى النزهة وبحث سبل حلها.