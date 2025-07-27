الكهرباء تستعين بمولدات لإعادة التيار بالجيزة بعد فشل إصلاح العطل - الخليج 365

الارشيف / أخبار مصر

القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الأحد، 27 يوليو 2025 05:55 م

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أصدر تعليمات عاجلة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس طارق عبد الشافي بالدفع بمولدات احتياطية لإعادة التيار الكهربائي للجيزة بعد انقطاع استمر 18 ساعة.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء فشلت فى إصلاح العطل بمحطة محولات جزيرة الذهب منذ الساعة 11 مساء أمس وحتى الآن، موضحا أن فنين الشركة بعد انتهاء أعمال الإصلاح فوجئوا بظهور عطل جديد تسبب فى عودة الانقطاعات.

وأشار المصدر إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وجهت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أيضا بالدفع بمولدات احتياطية لإعادة التيار الكهربائي و المياه للمواطنين.

