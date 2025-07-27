شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعلن اغتيال مسئول عمليات قوة الرضوان التابعة لحزب الله في لبنان - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال محمد حيدر عبود، مسؤول عمليات الكتيبة في قوة "الرضوان"، مع عنصر مدفعية في قوة "الرضوان" التابعة لحزب الله.

وقال الاحتلال في بيان اليوم الأحد: "تمكنت طائرة تابعة لسلاح الجو في جنوب لبنان من القضاء على الإرهابي محمد حيدر عبود، مسؤول عمليات الكتيبة في قوة "الرضوان"، مع عنصر مدفعية في قوة "الرضوان" التابعة لحزب الله".

من ناحية أخرى، قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن قوة اسرائيلية توغلت في بلدة ‎كفركلا بعد منتصف الليل ونفذت تفجيرا في أحد أحيائها الشرقية.

ومساء السبت أعلن جيش الاحتلال مقتل قيادي في حزب الله في بلدة جنوبي لبنان.

وذكر الجيش الإسرائيلي - في بيان أوردته قناة i24 الإخبارية الإسرائيلية - أنه "قتل قياديا في مقر قطاع بنت جبيل التابع لحزب الله ويدعى علي عبدالقادر إسماعيل".