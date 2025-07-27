شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المياه: عودة الخدمة تدريجيا للمناطق المتأثرة بعطل محطة محولات جزيرة الدهب - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه في ضوء انتهاء أعمال الإصلاح التي نفذتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء بمحطة محولات جزيرة الدهب – والتي تأثرت نتيجة زيادة الأحمال والحرارة الشديدة – قد بدأت عودة خدمة المياه تدريجيًا إلى المناطق المتأثرة، وذلك عقب استقرار التيار الكهربائي وإعادة تشغيل المحطات المغذية لتلك المناطق.

وأكدت الشركة أن جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي تعمل حاليًا بكامل طاقتها التشغيلية دون أية معوقات، مع انتظام العمل وتواجد العاملين بكافة مواقعهم، وانتظام التشغيل بجميع المحطات، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بشكل طبيعي، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.

وتُثمن الشركة جهود العاملين والتزامهم الكامل بضمان استمرارية الخدمة وكفاءة التشغيل في مختلف المواقع على مدار الساعة.



