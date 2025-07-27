شكرا لقرائتكم خبر عن "القومي للمرأة" يطلق عددا من الأنشطة لدعم مشاركة المصريات في انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

في إطار الاستعدادات الجارية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وضمن أنشطة مبادرة "معًا بالوعي نحميها"، يطلق المجلس القومي للمرأة مجموعة من الفعاليات المتنوعة بهدف دعم وتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات المقبلة، استكمالًا للدور الفاعل الذي اضطلعت به المرأة المصرية في جميع الاستحقاقات الانتخابية السابقة.

وأكدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس على أن هذه الفعاليات تأتى في إطار حرص المجلس على تمكين المرأة سياسيًا، وتعزيز ثقافة المشاركة الفاعلة في صنع القرار، بما يعكس مكانتهن في بناء مستقبل الوطن، حيث أن مشاركة المرأة في الانتخابات ليست فقط حقًا دستوريًا، بل هي أيضًا تعبير عن وعيها بدورها في رسم السياسات العامة والمساهمة في صنع القرار، ومن ثم بناء مستقبل الوطن، وقد أثبتت المرأة المصرية أنها على قدر المسؤولية في جميع الاستحقاقات الماضية ، ويعول المجلس كثيرًا على وعيها والتزامها في هذه المرحلة المهمة من عمر الوطن".

وأوضحت ياسمين قريطم مدير عام الإدارة العامة للحملات والتوعية بالمجلس ، أنه من المقرر أن تتضمن الفعاليات تنظيم دورة تدريب مدربين (ToT) لعدد 200 متدرب بجميع المحافظات ، ويشمل التدريب على اليات متابعة العملية الانتخابية ، وقواعد سلوك المتابعين، وطريقة استيفاء استمارة المتابعة واعداد تقارير المتابعة ، لضمان نقل هذه الخبرات والمعلومات الى باقى المتابعين المحليين، وتستمر على مدار يومين.

وسوف ينظم المجلس أيضًا تدريب للمتابعين المحليين، على مدار يوم ويشمل الذين قاموا بالتسيل على قاعدة بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات ، ويتولى تدريبهم من تلقوا تدريب المدربين.

ومن المقرر أيضًا أن يطلق المجلس حملة "طرق الأبواب" تحت شعار "صوتك أمانة"، والتي تهدف إلى رفع الوعي لدى السيدات بأهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجبًا وطنيًا، بالإضافة إلى التعريف بكيفية التصويت السليم.

فضلًا عن إنشاء غرفة عمليات مركزية بالمجلس، إلى جانب 27 غرفة عمليات فرعية على مستوى المحافظات ، وذلك ضمن حملة لمتابعة العملية الانتخابية.