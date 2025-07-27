شكرا لقرائتكم خبر عن هل تنكسر الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجأة فى الطقس الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة التى تتعرض لها البلاد خلال هذه الفترة ووصلت ذروتها بداية من الجمعة الماضية.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتباراً من الأربعاء المقبل متوقع انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 3: 4 درجة لتنخفض درجات الحرارة على القاهرة ل 35 درجة .

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين 28 يوليو، استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء يسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد ، أنه من المتوقع غدا، ارتفاع نسبة الرطوبة والهدوء النسبي للرياح يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة، وشبورة مائية من (8:4 صباحاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ومتوقع غدا فرص أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين وسانت كاترين، ونشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على حلايب وشلاتين، ونشاط رياح على بعض شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية كما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج من 1.75 : 2.25 متر .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 40 درجة.

الصغرى 28 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 35 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 32 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 43 درجة.

الصغرى 27 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 44 درجة.

الصغرى 28 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 46 درجة.

الصغرى 30 درجة.