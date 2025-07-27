شكرا لقرائتكم خبر عن دير درنكة بأسيوط يستعد لصوم السيدة العذراء بمشاركة آلاف الزوار والان مع تفاصيل الخبر

يستعد دير السيدة العذراء بدرنكة في أسيوط، أحد أبرز محطات العائلة المقدسة في مصر، لاستقبال صوم العذراء مريم الذي يبدأ يوم 7 أغسطس ويستمر حتى 21 من الشهر نفسه، وسط أجواء روحية ومظاهر احتفالية مميزة.



الأقباط يستعدون لصوم السيدة العذراء بدير درنكة

وقد كثف الدير استعداداته لاستقبال آلاف الزوار من مختلف محافظات مصر، حيث تم تجهيز ساحات الصلاة والكنائس، وتوفير أماكن الإقامة والخدمات اللازمة للحضور، كما تم تنظيم برنامج روحي متكامل يشمل القداسات اليومية، والنهضات الروحية، التي تركز على مديح أم النور.



استعدادات دير درنكة فى أسيوط بصوم السيدة العذراء

وتُعد هذه الفترة من أهم مواسم الحج المسيحي في مصر، حيث يقصد الأقباط دير درنكة للصلاة والتبرك، تزامنًا مع صوم السيدة العذراء مريم، الذي يعتبر واحدًا من أكثر الأصوام قربًا إلى قلوب الأقباط في مصر.



دير السيدة العذراء مريم بدرنكة فى أسيوط

وتحتفل هذا العام 2025 كل من كنيسة الروم الأرثوذكس والكنيسة الكاثوليكية بعيد انتقال السيدة العذراء مريم في السبت 15 أغسطس، بعد صوم يمتد لـ15 يومًا بدءًا من يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس. في حين تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم العذراء يوم الخميس الموافق 7 أغسطس، وتختتمه يوم الخميس الموافق 21 أغسطس 2025، وفقًا للتقويم القبطي المعتمد لديها.



توافد الأقباط على أيقونة العذراء بدير درنكة

ويعود سبب الاختلاف في الكنيسة الكاثوليكية فقط إلى اختلاف التقويم الكنسي المستخدم، فبينما تعتمد هي وكنيسة الروم الأرثوذكس على التقويم الغربي (الجريجوري)، فإن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعتمد التقويم القبطي، الذي يحدد الصوم من 1 مسرى وحتى 15 مسرى سنويًا، دون تغيير.



دير السيدة العذراء مريم بدرنكة أسيوط