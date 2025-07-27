شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع خط الصرف الصحى بمنطقتى المتربة والحفرية فى أوسيم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 يوليو 2025 03:35 م

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، مشروع خط الصرف الصحي بمنطقتي المتربة والحفرية بمركز أوسيم، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وشدد نائب المحافظ، برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة تمهيدًا لتشغيل خط الصرف الصحي ودخوله الخدمة الفعلية بمنطقة المتربة.

وأجرى نائب المحافظ معاينة على الطبيعة لقطعة أرض أملاك دولة بالقرب من محوري كمال عامر وروض الفرج لدراسة إمكانية استغلالها في إقامة عدد من المشروعات الخدمية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة.

رافق نائب المحافظ اللواء صبري عبده رئيس حي الوراق، ومحمود حسين رئيس مركز أوسيم، ودعاء أمين مدير إدارة نزع الملكية بجهاز تعمير القاهرة الكبرى، وطارق فاروق مشرف مشروع الصرف الصحي منطقة المتربة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، ومحمد كمال مدير عام الصرف الصحي ببشتيل بشركة مياه الجيزة، وعصام أبو العلا رئيس جهاز شبكات المرافق بالمحافظة، ومسؤولي جهاز التعمير وجهاز أملاك الدولة بالمحافظة، وشركة الغاز والشركة المنفذة للأعمال.