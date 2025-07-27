شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية ينشر تعليمات تحويل الطلاب بين المعاهد والمناطق الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بناءً على توجيهات رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بشأن تطوير الخدمات الطلابية التي تقدمها الإدارة العامة لشئون الطلاب بالإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية بالتعاون مع مركز المعلومات وتيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور، وتنفيذًا لمشروع التحول الرقمي بالأزهر الشريف:



يتم تحويل الطلاب بين المعاهد (العادية، النموذجية، الخاصة) والمناطق الأزهرية إلكترونيًا بالضغط هنا ..

وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 20/7/2025م وحتى 30/9/2025م وعلى المنطقة والمعهد عدم اعتماد أي طلب محرر يدويًا، ويتم تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية وفقًا للضوابط التالية:

أولاً : مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى:

- يجوز نقل التلاميذ المقيدين بالمعهد (الذين تم تصعيدهم من مرحلة رياض الأطفال المستوى الأول أو الثانى على نظام شؤن الطلاب) بين المعاهد الأزهرية بشرط توافر أماكن بالمعهد المنقول إليه وفقاً للأسباب التي تقررها المنطقة.

ثانيًا : التحويل من المعاهد العادية إلى المعاهد النموذجية:

- يتم التحويل للمعاهد النموذجية من المعاهد العادية في المرحلة الابتدائية فقط شريطة أن يكون التلميذ قد أتم مرحلة رياض الأطفال (مستوى أول - مستوى ثانى) واجتيازه اختبار اللغة الإنجليزية تحت إشراف الموجه العام للمادة بالمنطقة .

- بالنسبة لمنطفة القاهرة الأزهرية يقبل الطلاب المتقدمين للتحويل لنقل محل الإقامة للمرحلة الإعدادية من المعاهد الإعدادية العاديه لمعاهد (بنين الشروق النموذجى - فتيات الشروق النموذجى - فتيات السلطان راشد النموذجى - فتيات العبور النموذجى - بنين العبور النموذجى) بعد أداء اختبار معادلة لهم فى مادة اللغة الإنجليزية (المستوى الرفيع) للصفوف السابقة لصف النقل.

ثالثاً : التحويل بين المعاهد الأزهرية للمرحلة الثانوية:

- يُسمح لطلاب الصف الأول الثانوى (بداية المرحلة) التحويل بين المعاهد الأزهرية داخل المنطقة أو من منطقة إلى أخرى وفق الضوابط المعمول بها في السنوات السابقة.

- بالنسبة للصفين الثانى والثالث الثانوى تطبق التعليمات الوارده بالمنشور رقم ( 9 ) بتاريخ 15/8/2024 الصادر عن رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، على أن تستكمل باقى إجراءات التحويل الألكترونى بعد موافقة اللجنة المشكلة بقطاع المعاهد الأزهرية.

- بالنسبة للمرحله الثانوية بصفوفها الثلاثة بمناطق ( قنا، سوهاج، الشرقية، الدقهلية) يشترط موافقة اللجنة المشكلة بقطاع المعاهد الأزهرية للصفوف الثلاثه بالمرحلة.

رابعًا : إجراءات التحويل:

- على ولي الأمر الراغب في تحويل نجله التوجه إلى المعهد المقيد به الطالب، لاستلام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

- يقوم رائد التحول الرقمي بالمعهد ومختص شئون الطلاب بمراجعة بيانات الطالب، وتصعيده، والتأكد من شخصية ولي أمر الطالب (الأب، الجد، من له حق الولاية التعليمية) قبل تسليم كلمة المرور.

- يقوم ولي الأمر بالدخول على الرابط الموضح سالفًا من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور المستلمة وتحرير طلب التحويل إلكترونيًا ومراجعة بيانات الطلب جيدًا.

(في حال وجود خطأ في البيانات، خاصة الرقم القومي، يجب على ولي الأمر التوجه إلى المعهد لتعديل الخطأ واستخراج كلمة مرور جديدة من خلال رائد التحول الرقمي).

- يظهر طلب التحويل للمعهد المحول منه الطالب لإبداء الرأي إلكترونيًا بمعرفة شيخ المعهد وإبداء السبب في حالة الرفض، وعلى المعهد متابعة طلبات التحويل من (قائمة شئون الطلاب - الطلاب المحولين)

- في حالة قبول الطلب يتم تحويل الطلب إلكترونيًا للمعهد المحول إليه الطالب لإبداء الرأي بمعرفة شيخ المعهد.

- يتم تحويل الطلب إلكترونيًا للمنطقة الأزهرية التابع لها المعهد لإبداء الرأي، ويمكن للمنطقة متابعة طلبات التحويل من خلال (قائمة بيانات المعهد - طلبات التحويل من الأزهر)، على أن يتم ذلك من خلال التعاون بين إدارة المعلومات وإدارة الامتحانات وإدارة التعليم الابتدائي بالمنطقة الأزهرية وعلى أن تستكمل إجراءات التحويل من المعاهد العادية إلى المعاهد النموذجية والخاصة بالمنطقة وذلك وفق الضوابط و الشروط المنظمة لهذا الشأن.

- يقوم ولي الأمر بمتابعة حالة الطلب إلكترونيًا.

- بعد استيفاء الطلب لموافقة المعهدين والمنطقة يقوم ولي الأمر بطباعة الطلب (نسختين) والتوقيع عليهما والتوجه إلى المعهد لسحب الملف.

- على رائد التحول الرقمي تنفيذ التحويل إلكترونيًا بشكل نهائي على نظام إدارة شئون الطلاب بعد أن يقوم ولي الأمر بتسليم نسخة من طلب التحويل وسحب الملف.

- بالنسبة للتحويل بين الأقسام (عربي أو لغات) بالمعاهد النموذجية أو العكس يتم داخل المعهد ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها الإدارة العامة للتعليم النموذجي.

خامسًا: تنبيه خاص بالمرحلة الثانوية:

يجب على ولي الأمر التقدم بالمستندات التالية يدويًا:

1- طلب تحويل إلكتروني (بعد الموافقة المبدئية للمعهد) موقع عليه من الوالدين أو من له حق الولاية التعليمية.

2- سند لإثبات الظروف الطارئة.

3- إثبات قيد إلكتروني في حالة وجود أخوة في المعهد المحول إليه.

على أن يتم إبداء الرأي إلكترونيًا بمعرفة أحد أعضاء اللجنة.

علمًا بأن التحويل من معهد إلى معهد آخر خارج المنطقة يتم بنفس الإجراءات المبينة سالفًا وأن الخدمة مجانية وبدون رسوم.