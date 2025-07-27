شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تبدأ حملة لنظافة الأسطح بشارع المعز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بحي وسط القاهرة بدأت حملة لنظافة الأسطح بالحى من شارع المعز بالتعاون مع القاطنين بالمكان.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الحملة التى سيتم تعميمها على بقية أحياء القاهرة، تهدف إلى تحسين المظهر العام للأحياء من خلال إزالة المخلفات من الأسطح والمناطق المحيطة ، كما تساهم في الحفاظ على الصحة العامة من خلال إزالة مصادر التلوث المحتملة.

وأضاف محافظ القاهرة أن تلك الحملات تهدف إلى توعية السكان بأهمية النظافة وضرورة الحفاظ على نظافة أسطح المنازل والأحياء.



