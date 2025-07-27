شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يشدد على الالتزام بجودة الخبز المدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك لمتابعة الأداء العام، واستعراض الوضع التشغيلي والإنتاجي، والوقوف على التحديات وسبل تطوير منظومة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير شركات الصناعات الغذائية والمخابز العامة، وتعظيم دورها في تحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير منتجات غذائية آمنة وذات جودة عالية، وبأسعار مناسبة لمحدودي الدخل، لاسيما في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

أكد الدكتور شريف فاروق على أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لنشاط إنتاج الخبز البلدي المدعم بمخابز الشركة، باعتباره أحد المكونات الأساسية في منظومة الدعم الغذائي، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بجودة الخبز المنتج، ومعايير سلامة الغذاء، وتطبيق الاشتراطات الصحية داخل مواقع الإنتاج ، كما وجه الوزير بضرورة تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، والتوسع في إنتاج المخبوزات المتنوعة، والحلويات، والمكرونة، لتلبية احتياجات السوق المحلي، وتعزيز الحضور التنافسي لمنتجات الشركة في المنافذ الحكومية والمعارض السلعية.

وأشار الوزير إلى أهمية الدور الذي تلعبه شركة مخابز القاهرة الكبرى من خلال شبكة المعارض والمنافذ التابعة لها، حيث تمتلك الشركة حاليًا 25 معرضًا سلعيًا ثابتًا، بالإضافة إلى منافذ بيع متحركة تصل إلى المناطق الأكثر احتياجًا، ما يساهم في تحقيق الاتاحة واستقرار الأسعار، ويعزز من وصول السلع إلى المواطن بسهولة ويسر لافتا إلى ضرورة إعداد تقارير أداء دورية تتضمن مؤشرات التشغيل والجودة والإنتاج، ومعالجة أي تحديات تشغيلية أو لوجستية على وجه السرعة، وتعزيز جهود التسويق والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتوسيع قاعدة المستهلكين، مؤكدًا على أهمية تطوير الكوادر البشرية وتأهيلهم وفقًا لأفضل الممارسات الصناعية والغذائية.

وأكد الوزير أن الوزارة ستواصل دعمها الكامل للشركات العامة، بما يضمن تحسين جودة المنتج، ورفع كفاءة التشغيل، وتحقيق أهداف الأمن الغذائي الوطني.

شارك في الاجتماع اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وسارة العزازي رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب وزير التموين و أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، و عادل الخطيب، العضو المنتدب لقطاعات المطاحن والمضارب والسلع بالشركة القابضة، و اللواء علي أشرف، العضو المنتدب التنفيذى للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، والمهندس محمد عبد الكريم، العضو المنتدب الفني، وسليمان الجارحي، رئيس القطاع المالي.



