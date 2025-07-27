شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: انتهاء أعمال الإصلاح بـ"جزيرة الذهب" وعودة التيار للجيزة تدريجيا - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن الفنين التابعين للشركة المصرية لنقل الكهرباء انتهوا من إصلاح الأعطال بمحطة محولات جزيرة الذهب، وجارى إطلاق التيار الكهربائي بالمحطة، موكدا أنه سيتم إعادة التيار بشكل تدريجي للمواطنين خلال ساعة بحد أقصى للحفاظ على سلامة المواطنين والشبكة الكهربائية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن عطلان جديدا بأحد الكابلات الرئيسية بمحطة محولات جزيرة الذهب تسبب في استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن سكان الجيزة والهرم وساقية مكى بعد أن تم الانتهاء من إصلاحهم منذ ما يقرب من 3 ساعات.

وقال المصدر إن انقطاع التيار الكهربائى عن المواطنين بالمناطق التابعة لمحطة محولات جزيرة الذهب تجاوز الـ18 ساعة، لافتا إلى أن انقطاع التيار تسبب أيضا في انقطاع المياه عن المشتركيين.

وأشار المصدر إلى أن إصلاح العطل استغرق حوالى 18 ساعة لإعادة التغذية الكهربائية للمواطنين، مشيراً إلى أن الدكتور محمود عصمت يتابع بنفسه أزمة تكرار الانقطاعات وخروج 3 محطات محولات كبرى في أقل من أسبوعين وهم محطات العاشر من رمضان و الورديان بمحافظة الإسكندرية وجزيرة الذهب بالجيزة، كاشفاً أن المحطات الثلاثة تعرضوا لأعطال فنية ناتجة عن اهمال الصيانة الدورية التي تجعلها قادرة على مواجهة ارتفاع درجات الحرارة.

يذكر أن عطلا مفاجئا بمحطة محولات جزيرة الدهب التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء وراء انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق الجيزة وفيصل والهرم وساقية مكى منذ الساعة الـ11 مساء أمس وحتى الآن.



