تنسيق الجامعات 2025.. تجارة حلوان تطلق برنامجًا جديدًا في العلوم المصرفية - الخليج 365

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان عن فتح باب التسجيل في برنامج جديد متخصص في العلوم المصرفية، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور جمال يوسف عميد الكلية وذلك في إطار تطوير منظومتها التعليمية ومواءمة مناهجها مع احتياجات سوق العمل المصرفي والمالي.

يأتي البرنامج ضمن توجه الكلية لتأهيل جيل من الكوادر المهنية المتميزة، القادرة على مواكبة التطورات في عالم البنوك والاستثمار، ويسعى لتزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات الحديثة في مجالات إدارة البنوك والمؤسسات المالية، تحليل الأسواق والمخاطر المالية، تطبيقات التكنولوجيا المصرفية، السياسات النقدية والرقابة المصرفية.

يتضمن البرنامج مقررات متخصصة ومتكاملة تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، ويعتمد على الشراكة مع خبراء مصرفيين ومؤسسات مالية لتنظيم ورش عمل وزيارات ميدانية.

ويعد إطلاق البرنامج دعمًا لخطط الدولة في تطوير القطاع المصرفي، والمساهمة في إعداد كوادر وطنية تملك أدوات التغيير والتنمية الاقتصادية المستدامة.