شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: إعادة التيار الكهربائى وبدء ضخ المياه تدريجيًا للمناطق المتأثرة - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة إعادة إطلاق التيار الكهربائي، وعودة محطة مياه جزيرة الدهب للعمل، وبدء ضخ المياه تدريجيًا للمناطق المتأثرة وفقًا لطبيعة المواقع والمرتفعات.

وتابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، ميدانيًا أعمال إصلاح العطل الطارئ بالكابل الكهربائي الأرضي أمام محطة مترو ساقية مكي، والذي تسبب في توقف الخدمة بمحطة مياه جزيرة الدهب.

وأوضح المحافظ أن العطل نتج عن خلل فني بمحطة محولات جزيرة الدهب – وهي من المحطات الرئيسية على مستوى المحافظة، مما أدى إلى انسحاب الجهد من إحدى الدوائر بجهد 220 ك.ف، وانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق العمرانية، والهرم، وفيصل، وجزيرة الدهب، والحوامدية، وهو ما ترتب عليه تأثر وصول المياه إلى تلك المناطق بشكل ملحوظ.

وأكد محافظ الجيزة، أن الجهود الحالية تأتي في وقت بالغ الأهمية حيث سجّلت الشبكة القومية للكهرباء أمس السبت أعلى حمل كهربائي في تاريخها بلغ 38800 ميجاوات، بزيادة 800 ميجاوات خلال يوم واحد فقط، وفقًا لتقارير المركز القومي للتحكم في الطاقة، وهو ما يُعد اختبارًا حقيقيًا لقدرة الشبكة على مواجهة الطلب المتزايد في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار إلى أن المحافظة في حالة تأهب تام، وتُكثف من جهودها بالتعاون مع فرق الطوارئ والصيانة لضمان استقرار التغذية الكهربائية وعدم تأثر المواطنين بالخدمة.



محافظة الجيزة: عودة محطة مياه جزيرة الدهب



