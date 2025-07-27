شكرا لقرائتكم خبر عن عطل جديد بمحطة محولات "جزيرة الدهب" يتسبب فى استمرار انقطاع الكهرباء بالجيزة - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن الفنين التابعين للشركة المصرية لنقل الكهرباء وجدوا عطلا جديدا بأحد الكابلات الرئيسية بمحطة محولات جزيرة الذهب تسبب في استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن سكان الجيزة و الهرم و ساقية مكى.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن انقطاع التيار الكهربائى عن المواطنين بالمناطق التابعة لمحطة محولات جزيرة الذهب تجاوز الـ16 ساعة، لافتا إلى أن انقطاع التيار تسبب أيضا في انقطاع المياه عن المشتركيين.

وأشار المصدر إلى أن إصلاح العطل الجديد من المقرر أن يستغرق حوالى ساعتين إضافين لإعادة التغذية الكهربائية للمواطنين ، مشيراً إلى أن الدكتور محمود عصمت يتابع بنفسه أزمة تكرار الانقطاعات وخروج 3 محطات محولات كبرى في أقل من أسبوعين وهم محطات العاشر من رمضان و الورديان بمحافظة الإسكندرية وجزيرة الذهب بالجيزة، كاشفاً أن المحطات الثلاثة تعرضوا لأعطال فنية ناتجة عن اهمال الصيانة الدورية التي تجعلها قادرة على مواجهة ارتفاع درجات الحرارة.

يذكر أن عطلا مفاجئا بمحطة محولات جزيرة الدهب التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء وراء انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق الجيزة وفيصل والهرم منذ الساعة الـ11 مساء أمس وحتى الآن.