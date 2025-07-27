شكرا لقرائتكم خبر عن هل من حق طلاب الثانوية العامة رفض درجات الرأفة والرسوب؟ اعرف التفاصيل - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه يمكن الاستغناء عن درجات الرأفة، لطلاب الثانوية العامة، موضحة أنه يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي التنازل عن درجات الرأفة، في حال رغبة الطالب في إعادة السنة الدراسية بدلًا من دخول امتحانات الدور الثاني، حيث يقوم الطالب بتقديم تظلم على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ببوابة التظلمات ويقوم بدفع الرسوم المطلوبة في كل مادة 300 وعند تحديد موعد الاطلاع علي الورقة ، يقوم الطالب بكتابة ملاحظاته وهي التنازل عن درجات الرأفة التي منحت له أثناء التصحيح.

وأوضحت المصادر أن درجات الرأفة تم منحها لطلاب الثانوية العامة الذين كانوا يحتاجونها للنجاح فى مادة أو مادتين، مؤكدة على أن درجات الرأفة حق للطالب وليست منحة.