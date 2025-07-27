شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى قضاة سوهاج يهنئ رئيس محكمة النقض بمنصبه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

استقبل القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى بمكتبه بديوان محكمة النقض، المستشار جمال أبو كريشة، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس نادي قضاة سوهاج، وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيساً لمحكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.

وقد صاحب رئيس نادي قضاة سوهاج وفداً قضائياً ضم كل من القاضي عمر صقر، وكيل النادي، القاضي أحمد القاضي، سكرتير عام نادي قضاة سوهاج، القاضي مصطفى فهمي، أمين صندوق النادي .

جاء ذلك بحضور القاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض، رئيس إدارة العلاقات الدولية، القاضي أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، القاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس نادي قضاة سوهاج عن تمنياته الصادقة بالتوفيق والسداد لرئيس محكمة النقض، مؤكداً على الدعم الكامل من قضاة سوهاج لدور محكمة النقض المحوري في ترسيخ العدالة وسيادة القانون.

ومن جانبه، أعرب القاضي عاصم الغايش عن اعتزازه بالزيارة، مؤكدًا على استمرار محكمة النقض في أداء رسالتها السامية، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.

وفي نهاية اللقاء قدم السيد المستشار رئيس نادي قضاة سوهاج والوفد المرافق له درعا تذكارياً لرئيس محكمة النقض تعبيرا عن تقديرهم الصادق للجهود المبذولة لتوفير مناخاً مناسباً للساده القضاة لأداء رسالتهم على الوجه الأكمل .

تأتي هذه الزيارة في إطار الروابط المهنية والودية التي تجمع القضاة، وتؤكد على الروح الواحدة للعمل القضائي الهادف إلى خدمة العدالة دعماً لمسيرة التنمية المستدامة للدولة المصرية.