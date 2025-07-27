الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة.. وموعد انكسار الموجة الحارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الجندي:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تمر حاليًا بموجة شديدة الحرارة بدأت منذ يومي السبت والأحد، وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 يوليو، وتسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى أكثر من 41 درجة مئوية.

وأوضحت "غانم"، في تصريحات لـمصراوي، أن الطقس خلال الساعات المقبلة سيكون شديد الحرارة نهارًا مع ارتفاع واضح في نسب الرطوبة، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، خصوصًا خلال فترات الليل، مشيرة إلى أن هدوء سرعات الرياح يزيد من الشعور بالأجواء الحارة الرطبة.

وأضافت أن ذروة الموجة ستكون يومي الإثنين والثلاثاء، حيث تظل درجات الحرارة في معدلاتها المرتفعة، قبل أن تبدأ الموجة في الانكسار اعتبارًا من يوم الأربعاء 30 يوليو، بانخفاض متوقع في درجات الحرارة يتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات مئوية على أغلب الأنحاء.

