شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد حركة مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية لعام 2025 - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، حركة تكليف مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية، متوجها بالشكر والتقدير لجميع القيادات السابقة على جهودهم خلال الفترة الماضية، ومتمنيًا التوفيق للقيادات الجديدة في مهامهم لخدمة المواطن المصري وتعزيز جودة الخدمات الصحية.

يبدأ تنفيذ الحركة اعتبارا من الخميس 31 يوليو 2025، بهدف تعزيز كفاءة المنظومة الصحية ورفع مستوى الأداء الإداري والفني في المديريات الصحية على مستوى الجمهورية.

تأتي هذه الحركة في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الصحي وضمان تقديم خدمات صحية متميزة تتماشى مع أعلى معايير الجودة والشفافية، كما تُعد جزءًا من الخطة السنوية التي تُجرى في شهر أغسطس من كل عام، وفقًا للقرار الوزاري رقم 264 لسنة 2024، والذي ينص على تشكيل لجنة متخصصة لتقييم أداء مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية، برئاسة الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة للحوكمة والمراجعة الداخلية والتطوير المؤسسي، وعضوية الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة للطب الوقائي، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لتنمية الأسرة، ومساعدي الوزير، والمستشار القانوني للوزير، والوكيل الدائم للوزارة.

تعتمد اللجنة في تقييمها على مؤشرات أداء مدققة تشمل القدرات العلمية، والتاريخ الوظيفي، والإنجازات أثناء فترة العمل، والسمات الشخصية، ومعايير الشفافية والنزاهة، إلى جانب إجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين الجدد لضمان اختيار الأكفأ والأجدر لشغل هذه المناصب القيادية.

تشمل الحركة 27 مديرية شئون صحية بمحافظات الجمهورية، وتتضمن تكليف 52 مرشحًا بوظائف مدير ووكيل مديرية، موزعين كالتالي:

• مديري المديريات: 27 مديرًا، يشملون:

​• 48.1% (13 مديرًا) استمرار في نفس المديرية.

​• 22.2% (6 مديرين) تم نقلهم إلى مديريات أخرى.

​• 11.1% (3 مديرين) تم تصعيدهم من وكلاء إلى مديري مديريات.

​• 18.5% (5 مديرين) تكليفات جديدة بالمنصب.

• وكلاء المديريات: 25 وكيلًا، يشملون:

​• 60.0% (15 وكيلًا) استمرار في نفس المديرية.

​• 4.0% (1 وكيل) نقل من مدير إلى وكيل.

​• 36.0% (9 وكلاء) تكليفات جديدة بالمنصب.

• الإجمالي:

​• 53.8% (28 مرشحًا) استمرار في نفس المديرية.

​• 11.5% (6 مرشحين) نقل إلى مديريات أخرى.

​• 5.8% (3 مرشحين) تصعيد من وكيل إلى مدير.

​• 1.9% (1 مرشح) نقل من مدير إلى وكيل.

​• 26.9% (14 مرشحًا) تكليفات جديدة.

ووفقًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تم تقسيم المديريات إلى ثلاثة مستويات، حيث يضم المستوى (أ) 6 مديريات، بـ 6 مديرين و12 وكيلًا، ويضم المستوى (ب) 16 مديرية، بـ 16 مديرًا و16 وكيلًا، بينما يضم المستوى (ج) 5 مديريات، بـ 5 مديرين دون وكلاء، بإجمالي 27 مديرية تضم 27 مديرًا و28 وكيلًا.

تُظهر الحركة التزام وزارة الصحة والسكان، بتعزيز التنوع النوعي، حيث شملت الحركة (39 مرشحًا) من الرجال، بنسبة 75%، بجانب (13 مرشحة) من السيدات، بنسبة 25% ما يعكس حرص الوزارة على تمكين المرأة في المناصب القيادية.

وجاءت أسماء المكلفين بشغل وظائف مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية وتوزيعهم على المديريات في حركة أغسطس 2025 على النحو التالي:

الدكتور تامر عاطف مدكور مديرا لمديرية القاهرة (من مديرية الدقهلية)، والدكتورة إيمان محمد حسن هارون، والدكتور محمد عيد إبراهيم إبراهيم، وكيلين للمديرية، بينما جاء الدكتور إسحق جميل اسحق قلدس، مديرا لمديرية الشئون الصحية بالجيزة، والدكتورة عفاف محمد إبراهيم أحمد، والدكتورة سماح أحمد جاد، وكيلين للمديرية.

وشغل منصب مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية الدكتور أحمد محمد البيلي (من وكيل مديرية الدقهلية)، والدكتور بهاء محمد أبو شيعشع، وكيلا للمديرية، بينما جاء الدكتور حمودة عيد الجزار مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية (من مديرية القاهرة)، والدكتور السيد فاروق حسن مصطفى، والدكتور تامر محمد الطنبولي، وكيلين للمديرية.

وتكليف الدكتور إسلام عبدالله عزايم، مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة (من مديرية مطروح) والدكتور سامح محمود عبد اللطيف، وكيلا للمديرية، بينما شغل الدكتور محمود عمر عبد الوهاب أحمد، منصب مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنيا، والدكتورة مروة محمد إسماعيل إسماعيل، وكيلا للمديرية.

وبقي الدكتور أسامة السيد أحمد الشلقاني، منصب مدير مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، والدكتور محمد جمال أحمد مصطفى، وكيلا للمديرية، كما بقي الدكتور عمرو محمد دويدار، في منصب مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج، والدكتورة سمر عبداللطيف محمد عبداللطيف، وكيلا للمديرية.

وشغل منصب مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسكندرية، الدكتور محمد يحيى بدران (من مديرية دمياط)، والدكتور أحمد السيد عوض بحلاق، والدكتورة حنان أنور عبد الحليم عثمان، وكيلين للمديرية، وبقي الدكتور أسامة أحمد أحمد بلبل، مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية، والدكتورة فاطمة عبدالمنعم عبدالفتاح محمد، وكيلا للمديرية.

وفي محافظة أسيوط، بقي الدكتور محمد زين الدين حافظ، مديرا للمديرية والدكتور محمد جمال أحمد، والدكتور أحمد سيد محمد موسى، وكيلين للمديرية، كما بقي الدكتور عمرو مصطفى محمود عبدالصمد، مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية، والدكتور عماد رمضان خميس الفيومي، وكيلا للمديرية.

وصعد الدكتور أيمن محمد عباس السعيد، مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الفيوم (من وكيل مديرية الجيزة) والدكتورة نيفين شعبان أحمد عبدربه، وكيلا للمديرية، وفي محافظة كفر الشيخ، بقي الدكتور محمد عطية أبو السعد، مديرا للمديرية، والدكتورة سمر عارف محروس، وكيلا للمديرية.

وفي محافظة قنا، جاء الدكتور أحمد محمود صادق أحمد، مديرا للمديرية، والدكتورة سمر عاطف محمد، وكيلا للمديرية، بينما شغل منصب مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة بني سويف، الدكتور هاني مصطفى إبراهيم جميعه (من مديرية الشرقية)، والدكتور محمد أحمد قريبة.

واستمر الدكتور محمد سعيد حسن، مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، والدكتور محمد النوبي عبدالوهاب سلامة، وكيلا للمديرية، فيما صعد لمنصب مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط، الدكتور محمد عبدالخالق المتولي فرج (من وكيل مديرية القاهرة) والدكتور أحمد خليل محمد خليل، والدكتورة أماني فكري البيومي القرش، وكيلين للمديرية.

وفي محافظة الأقصر، جاء الدكتور أحمد أبو العطا عبد الله، مديرا لمديرية الشئون الصحية، وفي محافظة الوادي الجديد، بقي الدكتور شريف صبحي غبريال، وجاء الدكتور أحمد رفعت حمدي علي، مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، والدكتور حلمي عبدالله حلمي أغا، وكيلا للمديرية.

واستمر الدكتور إسماعيل أحمد أمين، مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، ولمحافظة السويس، صعدت الدكتورة ماري صبحي يسي، مديرة للمديرية (من وكيل مديرية السويس)، وبقيت الدكتورة ريم مصطفى محمود صالح، مديرا لمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، وفي محافظة بورسعيد، استمر الدكتور وليد فتحي عبد المقصود، مديرا للمديرية، وبمحافظة شمال سيناء، جاء الدكتور عمرو عادل عبدالعال عبد الرؤوف، مديرا للمديرية، وأخيرا الدكتور هيثم محمد إبراهيم الشنهاب، مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة جنوب سيناء.

عملت حركة وزارة الصحة والسكان على تعزيز الكفاءة الإدارية، من خلال اختيار قيادات تتمتع بالكفاءة والجدارة بناءً على تقييم موضوعي، بجانب تحسين الأداء الصحي، لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة تتماشى مع المعايير العالمية، بالإضافة إلى تفعيل الحوكمة، وتعزيز الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات ومتابعة الأداء، مع الحرص على دعم التنوع، بزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية لتعزيز العدالة والمساواة.

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الحركة تُعد خطوة جوهرية نحو تطوير المنظومة الصحية، حيث تم إعدادها بعناية لضمان اختيار قيادات قادرة على تحقيق رؤية الوزارة في تقديم خدمات صحية متميزة، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة أجرت تقييمًا شاملًا للأداء بناءً على منهجية علمية، مع التركيز على تحسين بيئة العمل داخل المديريات الصحية.

وأوضح «عبدالغفار» أن تقييم الأداء تم على أساس عدد من المحاور الهامة والتي تنعكس على صحة المواطن والانضباط ونسب الإنجاز، ومنها معدلات أداء المستشفيات، وتطبيق معايير الجودة، ومعدلات الترددات على المنشآت الصحية، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، واستعداد المنشآت لتطبيق آليات وقواعد التدخل السريع في أوقات الأزمات والكوارث، والترصد الوبائي، وانتظام عقود الصيانة للأجهزة الطبية وغير الطبية، والنظافة والأمن، وتواجد الفرق الطبية على رأس العمل، ونسب متابعة شكاوى المرضى وسرعة إنجازها، واستدامة توافر المخزون الاستراتيجي داخل المحافظة من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وأكياس الدم، ومتابعة نسب الإنجاز في تطبيق التحول الرقمي، والتسجيل الطبي في المنشآت الصحية بالمحافظة، واتباع التعليمات والسياسات الخاصة بالتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، واتباع سياسات وضوابط الحماية المدنية داخل المنشآت الصحية، ونسب الإنجاز في المشروعات الجديدة، ومعدلات تأهيل المنشآت لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.