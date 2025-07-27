شكرا لقرائتكم خبر عن موعد المولد النبوى الشريف 2025 والإجازات الرسمية المتبقية - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 يوليو 2025 01:34 م

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس، موعد المولد النبوي 2025، حيث تشير الحسابات الفلكية إلى أن المولد النبوي 2025، سيوافق الخميس 4 سبتمبر المقبل.

ويبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد وتواريخ الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية السنة، وما هى أول أيام الإجازات الرسمية المرتقبة.

وينشر ”الخليج 365” الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية 2025 بالتواريخ والمناسبات، التى تشمل الأعياد الوطنية والدينية والعطلات الموسمية، وذلك حتى نهاية السنة.

الإجازات الرسمية في مصر 2025:

4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف.

6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة.

