شكرا لقرائتكم خبر عن خبير يصف العنب بـ"الطعام الخارق" لاحتوائه على 1600 مركب يعزز صحة القلب والمخ - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جون بيزوتو أستاذ الكيمياء الحيوية بجامعة غرب نيو إنجلاند في ماساتشوستس في مجلة الزراعة والكيمياء الغذائية، إن العنب يحقق فوائد صحية عديدة، ووصفه بأنه من ضمن قائمة "الأطعمة الخارقة" حيث يلاحظ بيزوتو، إن هذا المصطلح يشير عادة إلى الأطعمة الغنية بالمركبات النباتية المفيدة، مثل تلك الموجودة عادة في النظام الغذائي المتوسطي .

ووفقا لما ذكره موقع Medical Express، فإنه تشمل الأطعمة الفائقة السائدة التوت، والخضروات الورقية، والمكسرات، وزيت الزيتون، والبقوليات، وغيرها.

تناول وجبة خفيفة من العنب..

يُعد العنب مصدرًا طبيعيًا لأكثر من 1600 مركب، بما في ذلك مضادات الأكسدة والبوليفينولات الأخرى، مثل الفلافونويدات، والأنثوسيانيدينات، والكاتشينات، والأحماض الفينولية، والريسفيراترول، وتُعزى الفوائد الصحية للعنب بشكل رئيسي إلى البوليفينولات، وذلك بفضل نشاطها المضاد للأكسدة وتأثيرها على العمليات الخلوية.

وفقًا لـ "بيزوتو"، ربطت أكثر من 60 دراسة تمت مراجعتها من قبل النظراء بين استهلاك العنب ونتائج إيجابية في جميع أنحاء الجسم، من تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية والدماغ إلى مساعدة البشرة والأمعاء.

وثبت أن العنب يعزز استرخاء الأوعية الدموية، ويعزز صحة الدورة الدموية، وينظم مستويات الكوليسترول. كما أنه يعزز مقاومة الأشعة فوق البنفسجية، ويقلل من تلف الحمض النووي في خلايا الجلد، ويزيد من تنوع ميكروبيوم الأمعاء، علاوة على ذلك، فأن تناول العنب يُغير التعبير الجيني بشكل إيجابي.

وقد ربطت إحدى الدراسات المنشورة في مجلة إنتاج الأغذية ومعالجتها والتغذية بين استهلاك العنب وانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة ومرض السكري من النوع الثاني وبعض أنواع السرطان، حيث يحتوي على فيتامينات C و K، بالإضافة إلى البوتاسيوم، ويمكنه أيضًا أن يساعد في حماية الجهاز المناعي - وبفضل محتواه من الماء، يمكن أن تكون طريقة رائعة للحفاظ على ترطيب الجسم، وتم نشر دراسة بيزوتو من قبل لجنة كاليفورنيا للعنب، والتي تعمل على الحفاظ على أسواق العنب الطازج في كاليفورنيا وتوسيعها.

وقال إيان ليماي رئيس اللجنة، ، في بيان: "يُظهر الدكتور بيزوتو أنه بناءً على العلم، يُعد العنب بالفعل غذاءً خارقًا، ويجب الاعتراف به على هذا النحو.

