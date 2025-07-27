شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل الدراسة بكلية الحقوق جامعة حلوان - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

أكدت جامعة حلوان، أن كلية الحقوق بالجامعة، تعد واحدة من المؤسسات التعليمية الرائدة في مصر، حيث انطلقت مسيرتها الأكاديمية عام 1995 بموجب القرار الوزاري رقم 23، ومنذ بداية الدراسة بها في العام الجامعي 1995-1996 وهي تواصل ترسيخ مكانتها كمنبر علمي متميز في العلوم القانونية.



حرصت الكلية منذ تأسيسها على الدمج بين الجوانب النظرية والتطبيقية، فكانت من أوائل الكليات التي أطلقت مجلة علمية متخصصة في القانون في عام 2000-2001، لتكون نافذة فكرية تسهم في إثراء البحث العلمي القانوني وتقديم رؤى عصرية في مختلف مجالات التشريع.

وأوضح بيان صادر عن الجامعة، تتميز كلية الحقوق بجامعة حلوان بمنهجها المتكامل في إعداد كوادر قانونية قادرة على المنافسة، حيث تجمع بين التحصيل الأكاديمي والتدريب العملي من خلال العيادة القانونية، ونماذج المحاكاة المتقدمة التي تحاكي جلسات المحاكم والمنظمات الإقليمية مثل نموذج محاكاة جامعة الدول العربية، بما يعزز قدرات الطلاب في الترافع والتحليل القانوني وصناعة القرار.

تقدم الكلية نظامي الانتظام والانتساب، وتضم برامج تعليمية متميزة بنظام الساعات المعتمدة، منها برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية، وآخر باللغة الفرنسية، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام الطلاب للانخراط في سوق العمل المحلي والدولي بمؤهلات قوية ولغات متعددة.

وفي إطار دعمها لمسيرة البحث العلمي، تمنح الكلية درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات متعددة تشمل القانون الخاص، القانون العام، العلوم المالية والضريبية، الشريعة الإسلامية، العلوم الجنائية، والتحكيم وطرق التسوية السلمية للمنازعات، بما يعكس حرصها على تنوع المجالات الأكاديمية وتكاملها.

وتؤمن الكلية بأهمية الربط بين الدراسة والتدريب المهني، حيث تتعاون مع نخبة من القضاة والمستشارين ووكلاء النيابة لتأهيل الطلاب وتدريبهم على المهارات العملية اللازمة في ساحات المحاكم ومكاتب المحاماة ومراكز التحكيم، مما يمنحهم خبرة واقعية تعزز من جاهزيتهم لسوق العمل.

وتواصل كلية الحقوق بجامعة حلوان أداء رسالتها في بناء جيل جديد من القانونيين الذين يجمعون بين التميز الأكاديمي والمهارة العملية، مساهمة بذلك في إرساء العدالة وخدمة المجتمع محليًا وإقليميًا.