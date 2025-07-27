شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة القراء تحدد 30 أغسطس موعد انتخابات اختيار نقيب وأعضاء مجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد الساعاتى مستشار نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر أن مجلس إدارة النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد "شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء"، قرر عقد جمعية عمومية عادية يوم السبت الموافق 30 من أغسطس المقبل وذلك لاختيار النقيب وأعضاء مجلس الإدارة.

قال الشيخ محمد عبد الموجود المشرف الفنى للنقابة: كان مجلس النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد وبحضور أعضاء المجلس قد قرر فى جلسة تاريخية فتح باب التقديم للنقيب وأعضاء مجلس الإدارة بمقر النقابة الجديد الكائن -بملحق مسجد الرحمن بجوار نادى طلائع الزيتون بحدائق الزيتون - القاهرة- لمدة خمسة أيام تبدأ من يوم السبت الموافق للتاسع من أغسطس حتى الخميس الموافق للرابع عشر منه، من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا، على أن تجرى الانتخابات فى الجمعية العمومية العادية يوم السبت الموافق للثلاثين من أغسطس ٢٠٢٥م.