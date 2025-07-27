شكرا لقرائتكم خبر عن هندسة الطاقة والبترول بجامعة الدلتا.. مسار أكاديمي متخصص يواكب مستقبل الصناعة في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في وقت يشهد فيه العالم تحولات غير مسبوقة في سياسات الطاقة والاتجاه المتزايد نحو مصادر بديلة ومستدامة، تبرز الحاجة إلى كوادر هندسية مؤهلة تجمع بين التكوين الأكاديمي والمهارات التطبيقية، من هذا المنطلق، تمثل كلية هندسة الطاقة بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا نموذجًا تعليمياً طموحًا يسعى إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، خاصة في مجالات الطاقة والبترول والبتروكيماويات.

أربع أقسام هندسية.. وبرامج تواكب احتياجات السوق

تضم الكلية أربعة أقسام رئيسية تغطي مجموعة من التخصصات الدقيقة، تبدأ بـ قسم العلوم الأساسية الهندسية، الذي يُشكل قاعدة تأسيسية عبر مقررات في الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، والرسم الهندسي.

أما قسم هندسة الغاز الطبيعي والبتروكيماويات، فيركّز على دراسة استكشاف وتكرير الغاز، وتصميم وحدات المعالجة، إلى جانب تطبيقات الصناعات البتروكيماوية التي تدخل في صناعات دوائية ومنسوجات وغيرها.

وفي ظل التحول العالمي إلى مصادر الطاقة النظيفة، يبرز قسم هندسة الطاقة المتجددة كمجال استراتيجي، يعنى بتقنيات الطاقة الشمسية، والرياح، والطاقة النووية.

كما يقدم قسم هندسة البترول (البحث والاستكشاف والإنتاج) برامج متقدمة في التنقيب، استخراج الموارد البترولية، إدارة الحقول، وتحسين الإنتاج.

شهادات معتمدة وفرص عملية مبكرة

تمنح الكلية درجة البكالوريوس في الهندسة في أحد التخصصات الآتية:

هندسة الطاقة الجديدة والمتجددة

هندسة الغاز الطبيعي والبتروكيماويات

هندسة البترول (البحث والاستكشاف والإنتاج)

ويُقبل بها الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية العامة (شعبة الرياضيات)، أو ما يعادلها، إضافة إلى المحولين من كليات أخرى وفقًا للوائح المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.

تصريحات: الكلية تلبّي احتياجات دلتا مصر الصناعية

وفي تصريح لـ"الخليج 365"، قال الدكتور محمد ربيع ناصر، رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا:

"كلية هندسة الطاقة صممت لتكون فريدة من نوعها في منطقة دلتا مصر، التي تعد من أغنى المناطق بالموارد الطبيعية مثل الغاز والبترول. نحن نؤمن بأن تأهيل الكوادر البشرية محليًا هو مفتاح التنمية المستدامة، وبرامج الكلية تأتي استجابة مباشرة لاحتياجات السوق".

وأكد الدكتور يحيى المشد، رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، أن الكلية تتبنى فلسفة تعليمية حديثة تقوم على الدمج بين الجانب النظري والتطبيقي، موضحًا:

"نحرص على ربط الطلاب بالتجربة العملية منذ المراحل الأولى للدراسة، من خلال معامل مجهزة على أعلى مستوى، وبرامج تدريب ميداني بالتعاون مع جهات ومؤسسات صناعية كبرى".

بيئة تعليمية متطورة ورسوم مناسبة

توفر الكلية بيئة تعليمية متطورة، تشمل أحدث المعامل والتقنيات الهندسية، إلى جانب فرص التدريب العملي المستمر. وتبلغ الرسوم الدراسية السنوية 66,000 جنيه مصري، مع توفير خدمات دعم أكاديمي للطلاب.

بيانات التواصل والتسجيل للتقديم والتسجيل الإلكتروني: https://apply.deltauniv.edu.eg/apply/sign-in للاستفسارات: الخط الساخن 15955







