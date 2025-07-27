شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومي للمرأة يهنئ اللواء منال عاطف لتجديد الثقة فيها مساعدا لوزير الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهنئة إلى اللواء منال عاطف بمناسبة صدور قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتجديد الثقة فيها لمواصلة أداء مهامها مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، وذلك ضمن الحركة العامة لتنقلات وترقيات ضباط الشرطة لعام 2025.

وقد أعربت المستشارة أمل عمار عن خالص فخرها واعتزازها بتجديد الثقة في اللواء منال عاطف، مؤكدة أنها تمثل نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية في المناصب القيادية، بما تمتلكه من كفاءة مهنية عالية وخبرة واسعة في مجال تعزيز حقوق الإنسان والعلاقات المجتمعية داخل وزارة الداخلية.

وأضافت رئيسة المجلس، أن اللواء منال عاطف مثال يُحتذى به للقيادات النسائية القادرة على تحقيق التوازن بين الانضباط الأمني واحترام الحقوق الإنسانية، وقدرتها على العطاء المتواصل تعكس صورة مشرفة للمرأة المصرية داخل أحد أهم وأدق قطاعات الدولة."

وأكدت أن هذا القرار يعكس ثقة القيادة الأمنية في الكوادر النسائية، ودورها البارز في تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية نحو ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وتعزيز التواصل مع المواطنين، بما يواكب أهداف الجمهورية الجديدة.



