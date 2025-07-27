شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: فرق العمل تعمل بكامل طاقتها لإعادة التيار الكهربائى للمناطق المتأثرة والان مع تفاصيل الخبر

اعتذرت محافظة الجيزة لمواطنيها عن فترة انقطاع خدمتي الكهرباء ومياه الشرب عن بعض مناطق العمرانية، والهرم، وفيصل، وجزيرة الدهب، والحوامدية، بسبب العطل المفاجئ بمحطة محولات جزيرة الدهب، والتي تعد إحدى المحطات الرئيسية على مستوى المحافظة.

وقالت المحافظة في بيان لها: "نتقدم للمواطنين بخالص الاعتذار عن أي تأثير ناتج عن الانقطاع المؤقت في التيار الكهربائي والخدمات المرتبطة به"، مؤكدة أن فرق العمل الميدانية والأجهزة المعنية تعمل بكامل طاقتها لإنهاء الأعمال في أسرع وقت، وعودة الخدمة بشكل مستقر وآمن، مع الحرص الكامل على تقليل أي آثار محتملة على المواطنين.

وأوضحت المحافظة أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقوم بتنفيذ أعمال إصلاح العطل المفاجئ بمحطة محولات جزيرة الدهب، وهي من المحطات الرئيسية على مستوى المحافظة.

وأشارت إلى أن الخلل الفني تسبب في انسحاب الجهد من إحدى دوائر المحطة بجهد 220 ك.ف، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق، شملت العمرانية، والهرم، وفيصل، وجزيرة الدهب، والحوامدية، مما ترتب عليه تأثر وصول المياه بصورة طبيعية إلى تلك القطاعات.

ونوهت محافظة الجيزة إلى أن أعمال الإصلاح من المقرر الانتهاء منها خلال ساعة، يعقبها إعادة إطلاق التيار الكهربائي إلى المناطق المتضررة، بما في ذلك محطات المياه والمنشآت الحيوية، تمهيدًا لانتظام ضخ المياه تدريجيًا.