مش هنستورد "سكر" تاني.. برلماني: تحقيق الاكتفاء الذاتي لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد اللواء هشام الشعيني، عضو مجلس النواب، بتحقيق الحكومة الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 81% في مارس 2025، وعدم الحاجة إلى الاستيراد اعتبارًا من مطلع عام 2026.

وأكد الشعيني، في بيان له اليوم الأحد، أن إجمالي الأرصدة الحالية من السكر التمويني يكفي لمدة 13 شهرًا، وهو ما يعد بمثابة نجاح وإنجاز تاريخي وكبير وحقيقي لسياسات تطوير الزراعة والتصنيع الغذائي وخطط الدولة لدعم المزارعين والتوسع في زراعة بنجر وقصب السكر، وتحديث مصانع إنتاج السكر، موجهًا التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على تكليفاته المستمرة للحكومة بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لقطاعَي الزراعة والصناعة.

ووجه الشعيني التحية والتقدير إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على جهودهم الناجحة في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي في كل ما يتعلق من قضايا وملفات مهمة لتطوير وتحديث منظومتَي الزراعة والصناعة، معربًا عن ثقته التامة في أن مصر خلال السنوات القليلة القادمة ستكون قادرةً على تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الاستراتيجية؛ خصوصًا بعد المشروعات القومية الزراعية الكبرى التي أطلقها الرئيس السيسي في جميع أنحاء البلاد.

وأشاد اللواء هشام الشعيني بجهود الفريق كامل الوزير، في إعطاء أولوية قصوى لمشروعات التصنيع الزراعي، مؤكدًا أن الاهتمام بهذا الملف يحقق مكاسب كبيرة ومتعددة للاقتصاد الوطني؛ في مقدمتها تحقيق الأمن الغذائي لمصر ومضاعفة الصادرات المصرية من المنتجات الغذائية المصنعة وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.

تجدر الإشارة إلى أن الدولة المصرية نجحت في زيادة الإنتاج إلى 2.6 مليون طن (حتى 2025)، مع توقعات ببلوغ 2.9 مليون طن خلال 2026، وهذا يكفي الطلب المحلي الذي يتراوح بين 2.4 و2.6 مليون طن سنويًّا.