تنسيق الجامعات 2025.. 92 كلية ومعهدا للحاسبات والذكاء الاصطناعى - الخليج 365

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في مصر بشكل ملحوظ ليصل إلى 92 كلية ومعهدًا موزعة في الأقاليم الجغرافية بمحافظات الجمهورية على النحو التالي: (27 كلية حاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي في 27 جامعة حكومية، و20 كلية حاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي في 32 جامعة خاصة، و20 كلية للحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في 20 جامعة أهلية، و15 معهدًا للحاسبات والمعلومات في المعاهد العليا الخاصة، و10 كليات حاسبات وذكاء اصطناعي بالجامعات المنشأة باتفاقيات دولية وأفرع الجامعات الأجنبية).

ومن المتوقع أن تشهد هذه الأعداد زيادة بالعام الجامعى الجديد 2025/2026 وذلك بعد صدور قرارات جمهورية بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة تضم بعضها كليات للحاسبات والذكاء الاصطناعى.