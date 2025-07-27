شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العليا لشؤون العشائر فى غزة تشكر مصر على جهودها الإغاثية - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى جمهورية مصر العربية، رئاسة وقيادةً وحكومةً وشعبًا، على موقفها الأخوي الأصيل وقرارها تحريك المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى أبناء الشعب الفلسطيني المجوعون في قطاع غزة.

وصرح عاكف المصري، المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة، قائلاً: "تأتي هذه الخطوة الكريمة من الشقيقة الكبرى مصر في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها قطاع غزة، جراء النقص الحاد في كافة مقومات الحياة. لتؤكد مجددًا على عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين المصري والفلسطيني ، وتجسد المعاني السامية للتضامن والتعاضد."

وأشار عاكف المصري إلى إن لهذه المساعدات في هذا الوقت الحرج الذي يمر به اهلنا في قطاع غزة بالغ الأثر في التخفيف من معاناتهم وإغاثة المجوعون ، ومد يد العون للمحاصرين '

وأضاف المصري: هذا يعكس حرص القيادة المصرية على دعم صمود شعبنا وتقديم كل ما من شأنه أن يعينه على تجاوز هذه المحنة ويعزيز صموده على أرضه".

وختامًا، جددت الهيئة شكرها وتقديرها لهذه الوقفة الأخوية المشرفة، متمنين أن يحفظ الله مصر آمنة مستقرة، ويديم عليها نعمة الرخاء والازدهار، وأن يجزي شعبها خير الجزاء على ما تقدمه من دعم ومساندة لقضيتنا العادلة.