مكتب تنسيق كليات الأزهر يتسلم نتيجة الثانوية تمهيدا لبدء تسجيل الرغبات - الخليج 365

مكتب تنسيق كليات الأزهر يتسلم نتيجة الثانوية تمهيدا لبدء تسجيل الرغبات

القاهرة - سامية سيد - استلم مكتب تنسيق كليات جامعة الأزهر أسطوانة نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الأول، حيث من المنتظر إعلان فتح باب تسجيل الرغبات أمام الطلاب الأيام القادمة، حيث تنقسم مراحل العمل بمكاتب التنسيق، المرحلة الأولى: وتبدأ خلال الفترة التى سيعلن عنها لبدء تسجيل الرغبات عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية عام 2025.



وكان قد أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، امس السبت، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025م، الموافق لسنة 1446هـ، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 65.01%، بينما بلغت في القسم الأدبي 45.50%، بنسبة نجاح عامة بلغت 53.99%.

وهنَّأ وكيل الأزهر الطلاب الناجحين، داعيًا لهم بمزيد من التوفيق والسداد، مؤكدًا تقدير فضيلة الإمام الأكبر للجهد الكبير الذي بذله الطلاب خلال هذا العام الدراسي، ومتمنيًا لهم دوام التميّز في المرحلة الجامعية، وأن يكونوا قدوة في مجتمعاتهم، وحملةً لرسالة الأزهر علمًا وأخلاقًا.

كما تقدَّم بالشكر والتقدير إلى جميع المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام، معربًا عن خالص تهنئته لأولياء أمور الطلاب الأوائل، وتقديره العميق لما بذلوه من جهود في دعم أبنائهم وتحفيزهم على الاجتهاد والتفوق، وتوفير البيئة الملائمة للمذاكرة والنجاح والتميز.