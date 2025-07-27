شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن المجمدة بسوق اليوم الواحد بالجمالية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة اللحوم الطازجة والمجمدة بسوق اليوم الواحد بالجمالية ضمن افتتاح المرحلة الثانية من أسواق اليوم الواحد ، حيث يتم طرح الدواجن المجمدة بسعر 110 جنيهات، كما وفرت الوزارة ، كل ما تحتاجه الأسرة من سلع غذائية وخضروات وفاكهة بأسعار مخفضة.



الدكتور شريف فاروق وزير التموين يتفقد سوق اليوم الواحد بمنطقة الجمالية

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد افتتح منذ قليل سوق اليوم الواحد، بمنطقة الجمالية بمحافظة القاهرة ضمن المرحلة الثانية للمبادرة، حيث سبق وتم افتتاح المرحلة الأولى، وتوفر وزارة التموين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة على توفير المنتجات الغذائية واللحوم والدواجن وطرحها في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مبادرة أسواق اليوم الواحد على مستوى محافظات الجمهورية .



طرح زيت الطعام بسوق اليوم الواحد بالجمالية