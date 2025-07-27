شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث تصوير جوي لمحطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط والان مع تفاصيل الخبر

تنفذ وزارة النقل أعمال البنية الفوقية بواسطة شركة دمياط اليانس المشغلة للمحطة، حيث استقبلت المحطة حتى الآن عدد 12 ونش رصيف عملاق مخصصة لخدمة تداول الحاويات، والتى تعد من أحدث أنواع أوناش الرصيف العملاقة على مستوى العالم من إنتاج شركة (HHMC) الصينية، وحيث من المنتظر أن تُسهم بشكل كبير فى زيادة كفاءة وسرعة عمليات الشحن والتفريغ الخاص والحاويات داخل المحطة.

وتأتى تلك الأوناش العملاقة بتقنيات متقدمة وقدرات تُلبى متطلبات التعامل مع السفن الضخمة ومن إمكاناتها قدرات الرفع العالية، حيث تمتاز الأوناش بقدرات رفع تتناسب مع الأوزان الثقيلة للحاويات الكبيرة، والتى قد تصل إلى 75 طنا، كما أن لديها قدرة وصول الى ارتفاعات عالية حتى 57.5 متر من سطح الرصيف وهى كافية للتعامل مع السفن العملاقة التى تمتد لارتفاع 11 حاوية مع طول الذراع الخارجى للونش 72 متر مما يساهم فى التعامل مع اكبر عرض لتلك السفن.

كما تأتى مزودة بأنظمة السلامة المتقدمة منها حساسات وكاميرات ونظم حماية لضمان سلامة العمليات والأفراد فى موقع العمل على الرصيف او السفينة بالإضافة إلى التكامل مع الأنظمة الرقمية حيث تدعم الأوناش الحديثة التكامل مع أنظمة إدارة الموانئ الذكية، مما يسمح بتتبع العمليات بشكل لحظى وتحسين التنسيق بين كافة أقسام التشغيل كما تساهم هذه الإمكانيات فى جعل الميناء قادرة على التعامل مع الأحجام المتزايدة من سفن الحاويات بسرعة ودقة، مما ينعكس إيجاباً على زمن التشغيل فى الميناء ويزيد من كفاءة العمليات اللوجستية .

و تم وصول 30 ونش ساحة كهربائى ( RTG ) مخصصة لخدمة الحاويات فى ساحات التداول بالمحطة حتى الآن ضمن 40 ونش ساحة تصل تباعاً إلى المحطة والتى تعد من أحدث أنواع أوناش الساحات الكهربائية حيث يتم تنفيذ مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 وتجهيزه بأحدث المعدات صديقة للبيئة تأكيداً على استخدام معدات وأساليب إدارة تداول تساعد على خفض انبعاثات الكربون وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ،

و مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط يعد أحد أهم المشروعات الكبرى القائمة بالميناء، حيث تصل أطوال أرصفة المحطة إلى حوالى 1970 متر وأعماق الأرصفة إلى 18 متر وساحة خلفية حوالى 922 ألف متر مربع، وستصل طاقة التداول بها إلى حوالى 3,5 مليون حاوية مكافئة، ويقوم المشروع بالشراكة مع المشغل العالمى شركة دمياط أليانس والتى تضم تحالف ( يوروجيت المانيا، كونتشيب ايطاليا، والخط الملاحى العالمى هاباج لويد )

ويأتى تنفيذ هذا المشروع ضمن خطة الوزارة لجذب اكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة فى تشغيل المحطات، كما يأتى ضمن تنفيذ وزارة النقل للممر اللوجيستى المتكامل ( طنطا / المنصورة / دمياط ) والذى يتكون من ( المنطقة اللوجيستية بطنطا – خط سكة حديد طنطا المنصورة دمياط – الميناء الجاف بدمياط الجديدة – ميناء دمياط ) والذى يعتبر أحد أهم مكونات هذا الممر اللوجيستى، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمى للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.



