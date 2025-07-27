شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر دبلوماسي ينفي لـ"الخليج 365" اقتحام السفارة المصرية فى ليبيا - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح مصدر مسئول بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج عدم صحة ما يتداول عن محاولات اقتحام مبنى السفارة المصرية في طرابلس من قبل متظاهرين، مؤكدا أن المبنى المُشار إليه ليس تابعا للسفارة المصرية حاليًا في ليبيا الشقيقة، وإنما هو مبنى شاغر وتم استخدامه سابقًا من جانب السفارة منذ أكثر من عقد من الزمن، مؤكدا عدم وجود أى أعضاء عاملين من السفارة المصرية فى المبنى المشار اليه.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" على الثقة في قيام السلطات الليبية بتوفير أقصى درجات الأمن بما يحفظ سلامة البعثة الدبلوماسية المصرية وأعضائها في دولة ليبيا الشقيقة وبما يمكنها من مباشرة أعمالها بصورة طبيعية.