محافظة الجيزة: إصلاح عطل محطة محولات جزيرة الدهب خلال ساعة وانتظام الخدمة تدريجيا

أعلنت محافظة الجيزة قيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتنفيذ أعمال إصلاح العطل المفاجئ بمحطة محولات جزيرة الدهب، وهي من المحطات الرئيسية على مستوى المحافظة.

وأوضحت أن الخلل الفني تسبب في انسحاب الجهد من إحدى دوائر المحطة بجهد 220 ك.ف، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق، شملت العمرانية، والهرم، وفيصل، وجزيرة الدهب، والحوامدية، مما ترتب عليه تأثر وصول المياه بصورة طبيعية إلى تلك القطاعات.

ونوهت محافظة الجيزة إلى أن أعمال الإصلاح من المقرر الانتهاء منها خلال ساعة، يعقبها إعادة إطلاق التيار الكهربائي إلى المناطق المتضررة، بما في ذلك محطات المياه والمنشآت الحيوية، تمهيدًا لانتظام ضخ المياه تدريجيًا.

وأشارت إلى أن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، ميدانيًا وعن كثب، سير أعمال الإصلاح للتأكد من سرعة إنهائها وضمان عودة الخدمات الحيوية للمواطنين في أسرع وقت.