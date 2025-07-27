شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. اجتياز اختبارات القدرات لا يعنى قبول الطالب بالكلية - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، أن اجتياز الطلاب اختبارات القدرات واعتباره لائقا لا يعنى قبول الطالب بالكلية، ولكن أنه أصبح مؤهلا للتقدم وتسجيل الرغبة للالتحاق بالكلية عبر موقع التنسيق أثناء إتاحة التسجيل لمرحلته، موضحا أن قبول الطالب بالكلية يستلزم حصول الطالب على الحد الأدنى للكلية الذى يعلنه مكتب التنسيق.

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، أن إجمالى عدد الطلاب الذين سجلوا الرغبات لأداء الاختبارات عبر موقع التنسيق الإلكترونى بلغ 120 ألف طالب وطالبة حتى الآن.

أهاب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ورئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات بطلاب الثانوية العامة بسرعة تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى للتقدم لاختبارات القدرات، وذلك بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك.