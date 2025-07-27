شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: إعلان فرنسا الاعتراف بفلسطين خطوة تاريخية ومصر تواصل الحشد الدولى - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

أكد السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن المؤتمر الدولي لدعم القضية الفلسطينية يكتسب أهمية خاصة في ضوء إعلان الرئيس الفرنسي اعتزامه الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل حدثًا تاريخيًا وعلامة فارقة في الجهود الدولية الرامية إلى تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

وأضاف "خلاف"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن إعلان فرنسا نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، من شأنه أن يشكل قوة دفع جديدة في مسار الاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطين، مشيرًا إلى أن دولًا أوروبية مثل إسبانيا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا كانت قد سبقت فرنسا إلى الاعتراف الرسمي في مايو من العام الماضي.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية على أن الدبلوماسية المصرية نشطة للغاية في هذا الإطار، وتواصل العمل على حشد الدعم الدولي لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة.