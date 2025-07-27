شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وصول شاحنات المساعدات القادمة من مصر إلى معبر كرم أبو سالم - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، مشاهد ترصد وصول شاحنات المساعدات الإنسانية القادمة من مصر إلى معبر كرم أبو سالم.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى تعليق تكتيكي محلي للأنشطة العسكرية في غزة لأغراض إنسانية من الساعة العاشرة صباح اليوم وحتى الساعة الثامنة مساء.

وأوضح جيش الاحتلال، أن التعليق التكتيكي المحلي سيشهد تعليقا للأنشطة العسكرية بالمناطق التي لا يتحرك فيها جيش الدفاع وهي المواصي ودير البلح ومدينة غزة وسيكون يوميًا حتى إشعار آخر.